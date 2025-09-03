Администрация района поможет жителям с восстановлением имущества

КРАСНОДАР, 3 сентября. /ТАСС/. Гражданская инфраструктура повреждена по 17 адресам в Красноармейском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Ранее в оперштабе сообщали о повреждениях в результате ночной атаки БПЛА по 7 адресам в Красноармейском районе.

"В хуторе [Трудобеликовском Красноармейского района] завершили работу оценочные комиссии. Они отработали все поступившие в службу ЕДДС заявки. В результате [падения обломков БПЛА после попытки ночной атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру] пострадали кровли и окна домов, хозпостройки, автомобили, заборы. Повреждения подтвердили по 17 адресам", - говорится в сообщении.

В оперштабе также уточнили, что администрация района поможет жителям восстановить имущество.

Падение обломков БПЛА было зафиксировано в Красноармейском и Крымском районах региона. По данным Минобороны РФ, дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.