Ожидается, что подземные толчки будут продолжаться в течение нескольких дней или недель

ЖЕНЕВА, 4 сентября. /ТАСС/. Подземные толчки после землетрясения на востоке Афганистана будут продолжаться до нескольких недель, возможны землетрясения магнитудой 5. Такие оценки приводятся в заявлении Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

"Ожидается, что подземные толчки будут продолжаться в течение нескольких дней или недель, но постепенно они должны стать менее частыми, при этом все еще возможны землетрясения магнитудой 4-5", - говорится в тексте. Отмечается, что основное землетрясение произошло на небольшой глубине в районе, характеризующемся крутым рельефом, слабыми глинобитными и каменными домами, а также склонами, подверженными оползням.

"Эти факторы делают землетрясения средней магнитуды способными вызывать значительные последствия", - пояснили в ЮНИСЕФ.