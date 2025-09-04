Уголовное дело против миллиардера Сергея Мацоцкого прекращено

Это связано с его непричастностью к совершению преступления

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Следствие закрыло уголовное дело о даче взяток в отношении миллиардера и IT-бизнесмена, бывшего члена совета директоров Альфа-банка и "Вымпелкома" Сергея Мацоцкого в связи с его непричастностью к совершению преступления. Это следует из материалов, имеющихся в распоряжении ТАСС.

"Уголовное преследование в отношении Мацоцкого, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ст. 291 ч. 5 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), прекращено на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК (уголовное преследование в отношении подозреваемого или обвиняемого прекращается в случае выяснения его непричастности к совершению преступления)", - сказано в них.

В связи с этим отменены международный розыск бизнесмена и его заочный арест.