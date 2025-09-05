По данным ФСБ, мужчина инициативно в мессенджере Telegram установил контакт с представителями иностранных спецслужб

ТАСС, 5 сентября. ФСБ показала кадры задержания в Воронеже россиянина, переводившего средства в криптовалюте военизированному подразделению, подконтрольном Главному управлению военной разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ).

На кадрах видны момент задержания и допрос обвиняемого.

По данным ФСБ, он инициативно в мессенджере Telegram установил контакт с представителями иностранных спецслужб.

Следственным отделом УФСБ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Центральным районным судом Воронежа задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.