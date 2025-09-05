Среди раненых есть женщины и дети

ДОХА, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 31 человек пострадал в результате землетрясения, произошедшего вечером 4 сентября на востоке Афганистана. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok со ссылкой на региональные власти.

Согласно их данным, в провинции Нангархар травмы получили 22 человека, среди них женщины и дети. В затронутые стихией районы прибыли медицинские бригады и оказали помощь тяжелораненым. Кроме того, еще девять человек пострадали в провинции Лагман.

В ночь на 5 сентября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в горах Гиндукуш на востоке Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр находился в 41 км к северо-востоку от города Джелалабад с населением около 200 тыс. человек. По информации агентства Pajhwok, подземные толчки ощущались в провинциях Кунар, Лагман, Нангархар, Нуристан и Панджшер.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад. 2 сентября в том же районе произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5. По данным афганского правительства, число погибших превысило 2,2 тыс., более 3,6 тыс. человек пострадали.