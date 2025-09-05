Названа причина падения легкомоторного самолета в Подмосковье

По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования, сообщили в экстренных службах

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ошибка пилотирования, по предварительной информации, стала причиной падения частного легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщили в экстренных службах, что легкомоторный самолет "Авиатика" потерпел крушение в Луховицах, на борту находился один пилот, он погиб.

СК РФ начал доследственную проверку по данному факту.