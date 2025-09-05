Легкомоторный самолет потерпел крушение в Луховицах, пилот погиб.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- Легкомоторный самолет "Авиатика" потерпел крушение в Луховицах, в деревне Ильясово, сообщили ТАСС в экстренных службах.
- На борту находился один пилот, он погиб.
Расследование
- Следователи СК начали проверку по факту падения, сообщили ТАСС в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
- По предварительной информации, причиной происшествия стала ошибка пилотирования, сообщили ТАСС в экстренных службах.