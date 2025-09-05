Аглае Тарасовой предъявили обвинение в контрабанде наркотиков

По предварительным данным правоохранительных органов, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение актрисе Аглае Тарасовой в контрабанде наркотиков. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского городкого суда Московской области, где решается вопрос о мере пресечения.

"Тарасовой Дарье-Аглае предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации <...> наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров)", - сказала следователь во время выступления в суде.

Ранее сообщалось, что 31-летняя актриса задержана с наркотиками в аэропорту Домодедово. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Отмечалось, что речь идет об около 0,4 г наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков, санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.