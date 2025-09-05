Силовики задержали актрису Аглаю Тарасову в аэропорту Домодедово с наркотиками, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
ТАСС собрал основное, что известно на этот момент.
- Тарасову задержали с наркотиками в аэропорту Домодедово.
- По предварительным данным правоохранительных органов, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе.
- Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков.
- Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.
- Следствие просит суд в Подмосковье избрать актрисе домашний арест в качестве меры пресечения. Домодедовский суд Подмосковья подтвердил поступление такого ходатайства.
- Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт.
- Известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".