У Аглаи Тарасовой изъяли 0,38 г масла каннабиса

Криминалисты после исследования признали вещество из вейпа актрисы наркотическим средством

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД установили, что в электронном курительном устройстве у актрисы Аглаи Тарасовой находилось масло каннабиса массой 0,38 грамма.

"По результатам криминалистического исследования, проведенного ЭКЦ УТ МВД России по ЦФО, вещество из курительного устройства признано наркотическим средством - маслом каннабиса массой 0,38 грамма", - сказали в управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

В транспортной полиции рассказали, что сотрудники линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово совместно с сотрудниками Домодедовской таможни выявили уроженку Санкт-Петербурга 1994 года рождения с электронным курительным устройством, внутри которого находилось вещество неизвестного происхождения, в ходе таможенного контроля на "зеленом коридоре" международного зала прилета.

Следствием ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово в отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов). Судом ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.