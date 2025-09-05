Кроме того, актриса обязана самостоятельно приходить к следователю по первому требованию

​​​​​МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Домодедовский суд Московской области запретил обвиняемой в контрабанде наркотиков актрисе Аглае Тарасовой покидать жилище в ночное время и пользоваться средствами связи. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, где актрисе избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

"Наложить на Тарасову Дарью-Аглаю следующие ограничения: покидать свое жилище с 00:00 до 06:00; общаться со свидетелями; пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб, общения с контролирующими органами и следователем", - зачитала судья свое решение.

Кроме того, Тарасова обязана самостоятельно приходить к следователю по первому требованию.