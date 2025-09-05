"Прошу прощения за свой поступок". Аглая Тарасова — звезда "Интернов" и "Льда"

Актрису задержали в аэропорту Домодедово и обвиняют в контрабанде наркотиков. Рассказываем о ее фильмах и личной жизни

"Я прошу прощения за свой поступок, раскаиваюсь в нем. Я не собираюсь скрываться, живу в России, я сдала все паспорта следствию", — сказала Аглая Тарасова в суде.

Актриса попросила не отправлять ее под домашний арест, объяснив, что должна ухаживать за больными родственниками. Домашний арест просил назначить следователь. В результате ей избрали запрет определенных действий и освободили из-под стражи в зале суда.

Тарасовой грозит до семи лет колонии: ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Актрису задержали в аэропорту Домодедово еще 28 августа. У нее в вейпе обнаружили масло гашиша — предварительно, около 0,4 г.

"Лед", "Холоп" и "Беспринципные"

Аглае Тарасовой 31 год. Ее мама — актриса Ксения Раппопорт, отец — бизнесмен Виктор Тарасов. Свою первую роль в кино она сыграла в 16 лет, а популярность приобрела спустя еще четыре года — благодаря съемкам в сериале "Интерны". Училась на политолога, но предпочла стать актрисой.

В 2018 году впервые сыграла в большом кино — в нашумевшем фильме "Лед". Ее героиня — фигуристка, а мама Ксения Раппопорт стала ее экранной мамой. Площадку Тарасова также делила с Александром Петровым и Милошем Биковичем. За эту роль актриса получила "Золотого орла". За первой частью ленты последовали еще две: заключительная вышла в прокат в феврале 2024 года.

Также Аглая Тарасова сыграла небольшую, но важную роль в сериале "Обычная женщина", где ее партнером по площадке была Анна Михалкова. В сериале "Беспринципные" по рассказам Александра Цыпкина снималась с Павлом Деревянко и Максимом Виторганом. И наконец, "Холоп-2" — продолжение фильма "Холоп". Он собрал в прокате 3,8 млрд рублей. Кстати, в апреле сообщалось, что в 2026 году выйдет третья часть фильма, где также должна быть задействована Тарасова. В суде сторона защиты попросила не назначать актрисе домашний арест именно потому, что она участвует в работе над тремя фильмами.

Последний на сегодня фильм актрисы — "Тополиный пух", где она сыграла с Антоном Лапенко. Премьера состоялась в июле 2024 года.

Личная жизнь

Звезда встречалась с партнерами по съемочной площадке: Ильей Глинниковым, с которым она сыграла в "Интернах", и Милошем Биковичем — с ним она снималась в ленте "Лед". А с 2018 по 2022 год они были вместе с американским режиссером Дарреном Аронофски, который старше ее на 25 лет. Среди его фильмов — знаменитые "Реквием по мечте" и "Черный лебедь".

У Аглаи Тарасовой есть израильский паспорт — это стало одной из причин, по которой следователь попросил для нее домашний арест.