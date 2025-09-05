Против актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Лишение свободы до 7 лет грозит актрисе Аглае Тарасовой, задержанной с наркотиками в аэропорту Домодедово.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.

По предварительным данным правоохранительных органов, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе.

"Предварительно, речь идет об около 0,4 грамма наркотиков", - сказал собеседник агентства.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".