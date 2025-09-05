Силовики задержали актрису Аглаю Тарасову в аэропорту Домодедово с наркотиками, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (228 УК РФ), санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.

ТАСС собрал самые громкие подобные случаи, связанные с деятелями кинематографа за последние годы.