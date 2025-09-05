Силовики задержали актрису Аглаю Тарасову в аэропорту Домодедово с наркотиками, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. По предварительным данным правоохранительных органов, у нее обнаружили масло гашиша в вейпе. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (228 УК РФ), санкция которой предусматривает от трех до семи лет лишения свободы, со штрафом 1 млн рублей.
ТАСС собрал самые громкие подобные случаи, связанные с деятелями кинематографа за последние годы.
- Актриса и режиссер Рамиля Искандер. Была задержана в сентябре 2023 года за покушение на сбыт крупных партий. В мае 2024-го была приговорена к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.
- Актер Дмитрий Трусов. Был задержан в марте 2025 года в Москве со "свертком наркотиков". МВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела (до трех лет лишения свободы).
- Актер Алексей Яничев. Сообщалось о задержании в декабре 2024 года в центре Москвы с кокаином. Дело в производстве.
- Актер Евгений Ткачук. Был задержан в ноябре 2024 года в аэропорту Пулково по подозрению в хранении и контрабанде. Отпущен под обязательство о явке.
- Актриса Кристина Бабушкина. Была задержана в 2023 году вместе с мужем за хранение. Судом наказан только супруг — штрафом в размере 200 тыс. рублей.
- Актриса Наталья Бочкарева. Была задержана в 2019 году в Москве за хранение. Ее обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей и совершить благотворительное пожертвование.
- Актер Радмил Хайрутдинов. В январе 2023 года был задержан за хранение наркотиков. На момент публикации дело в производстве, грозит до 15 лет.
- Актер Дмитрий Мальков. В июле 2023 года был задержан в Москве с оборудованной нарколабораторией. Обвиняется по ч. 2 ст. 228 УК РФ (до 10 лет).
- Актер Анатолий Руденко. В январе 2024 года был задержан за хранение 0,5 г наркотиков в такси. Суд в особом порядке: точный срок озвучен не был.
- Продюсер Сергей Гребенников. В январе 2025 года был арестован по делу о хранении мефедрона в значительном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.