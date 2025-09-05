Защита Аглаи Тарасовой просит не назначать ей домашний арест из-за съемок

Актриса участвует в работе над тремя фильмами, сообщил ее адвокат

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сторона защиты попросила суд не назначать домашний арест актрисе Аглае Тарасовой из-за того, что она участвует в работе над тремя фильмами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда Московской области, где рассматривается вопрос о мере пресечения актрисе.

"В настоящий момент Тарасова участвует в работе над тремя картинами, в том числе в монтаже, озвучивании картин и непосредственно в съемке", - сказал один из адвокатов артистки. В прессе ранее сообщалось, что Тарасова должна была сниматься в третьей части фильма "Холоп".

Кроме этого, адвокаты заявили, что Тарасова активно занимается благотворительностью и должна ухаживать за больными бабушкой и дедушкой. По этой причине защита настаивает на более мягкой мере пресечения, чем домашний арест.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении актрисы возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей.

По предварительным данным, у актрисы обнаружили масло гашиша в вейпе после ее прилета из Израиля в столичный аэропорт Домодедово. Речь идет об около 0,4 грамма наркотиков.