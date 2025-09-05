Дело в отношении актрисы возбудили 3 сентября - после завершения экспертизы изъятого вещества

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова была задержана в аэропорту Домодедово еще 28 августа, а дело в отношении нее было возбуждено 3 сентября - после завершения экспертизы изъятого вещества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Домодедовского суда Москвы, где рассматривается вопрос о мере пресечения актрисе.

"Тарасова была задержана 28 августа при прохождении таможенного досмотра, а 3 сентября было возбуждено уголовное дело. Все это время Тарасова была под обязательством о явке", - сказала следователь во время выступления в суде.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что дело было возбуждено после экспертизы изъятого вещества.