Безруков и Миронов положительно охарактеризовали Аглаю Тарасову

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Актеры Сергей Безруков и Евгений Миронов, а также писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман-младший передали в суд положительные характеристики актрисы Аглаи Тарасовой. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу приобщить положительно характеризующие Аглаю материалы, в том числе характеристики Алексея Германа-младшего, Сергея Безрукова и Евгения Миронова, а также Александра Цыпкина", - заявил защитник.

В среду Домодедовский суд Москвы приступил к допросу свидетелей по делу, в суде также была допрошена и сама обвиняемая.

В конце августа сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 гр гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета аэропорта Домодедово. Выяснилось, что запрещенные вещества она привезла из Израиля. В отношении Тарасовой было возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий. Она полностью признала вину.

Аглая Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Тарасова известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".