Он остался жив, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Пассажир упал на пути на Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена, он жив. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Произошло падение человека на пути в метро Москвы, он жив", - сказал собеседник агентства.

В оперативных службах ТАСС уточнили, что падение произошло на станции метро "Таганская". Инцидент произошел по неосторожности.

В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что график движения поездов на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена восстановлен после сбоя из-за человека на путях. "Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на центральном участке данной линии были временно увеличены интервалы движения из-за человека на путях.