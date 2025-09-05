Актриса прошла освидетельствование, отметил собеседник агентства

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Актриса Аглая Тарасова, которой суд назначил меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о контрабанде наркотиков, не была под действием запрещенных веществ в момент обнаружения у нее гашишного масла в вейпе в аэропорту Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Тарасова была отправлена на освидетельствование, наркотическое опьянение по его результатам у нее не установлено", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники транспортной полиции совместно с таможенниками выявили у Тарасовой в вейпе 0,38 г гашишного масла в ходе таможенного контроля при прохождении зеленого коридора международного зала прилета. В отношении Тарасовой возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде (ч. 1 ст. 229.1 УК РФ). 5 сентября суд назначил ей меру пресечения в виде запрета определенных действий до 3 ноября. Теперь актрисе нельзя покидать свое жилище с 00:00 мск до 06:00 мск, общаться со свидетелями, пользоваться телефоном и иными средствами связи за исключением вызова экстренных служб и общения с контролирующими органами и следователем.

Тарасова - дочь актрисы Ксении Раппопорт. Она известна по ролям в сериалах "Интерны", "Беспринципные", фильмах "Лед", "Лед-2", "Лед-3" и "Холоп-2".