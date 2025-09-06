Они могут быть виновны в убийствах Александра Захарченко, Моторолы, Гиви, считает экс-сотрудник украинской спецслужбы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. За 80% диверсий и убийств, совершенных на территории ДНР и ЛНР до начала специальной военной операции, включая убийства Александра Захарченко, Моторолы и Гиви, стоят сотрудники СБУ Александр Поклад и Роман Червинский. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-сотрудник украинской спецслужбы Василий Прозоров.

"Он (Червинский - прим. ТАСС) стоит вместе с печально известным Александром Покладом, который стал потом руководителем 5-го управления ДКР (департамента контрразведки - прим. ТАСС), потом стал руководителем ДКР, сейчас является заместителем председателя СБУ. Думаю, за 80% диверсий, убийств, которые совершены были на территории ДНР и ЛНР до СВО, в том числе, например, убийство Александра Захарченко, Моторолы, Гиви", - отметил он.

Прозоров также отметил, что Червинский имеет опыт проведения операций на международном уровне, упомянув его предполагаемое участие в так называемом "Вагнергейте" в 2020 году. "Когда в Белоруссии были задержаны бойцы частной военной компании, которых украинская сторона пыталась выманить к себе", - напомнил экс-сотрудник СБУ.