В МЧС предварительной причиной возгорания назвали неисправность узлов и механизмов транспортного средства

ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Ландшафтный пожар в Оренбургской области потушен. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Ландшафтный пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, общая площадь пожара устанавливается. Предварительная причина возгорания - неисправность узлов и механизмов транспортного средства. "Виновное лицо устанавливается. Будет назначена автотехническая экспертиза", - добавили в МЧС.

Ранее в ведомстве сообщали, что площадь, пройденная огнем, составила 131 900 га.

Возгорание сухой травы на площади около 1 тыс. га возникло 5 сентября в трех муниципальных образованиях Оренбургской области возле населенных пунктов Акжарское (Ясненский городской округ), Ащебутак (Домбаровский район) и Лужки (Новоорский район).