Чемпиона мира по тхэквондо Четинбага арестовали по делу о мошенничестве

В состав преступной группы, в которой участвовал спортсмен, входили несколько бывших полицейских

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг арестован по делу о мошенничестве в составе преступной группы, в которую также входили несколько бывших полицейских. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Московские следователи СК России расследуют уголовное дело против шести участников преступной группы, в которую входят чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг и бывшие оперуполномоченные одного из полицейских отделов. "В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сказали в пресс-службе. Пятерым участникам банды предъявили обвинение и заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.

Следователи выдвинули версию, что преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года. Организатор группы вовлек в нее своих знакомых, среди которых был Четинбаг и полицейские.

Лидер группы находил людей, которые занимаются криптовалютой и вдалеют крупными финансовыми средствами. После этого спортсмен, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и рассказывал другим участникам о месте их нахождения. В это время члены преступной группы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, показывали свои служебные удостоверения, а затем угрожали проведением оперативных мероприятий, что доставят в полицейский отдел и задержат за якобы совершенные преступления, в числе которых за содействие террористической деятельности.

После этого обвиняемые вымогали деньги и под давлением отнимали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу. В результате этих действий жителям Москвы был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.