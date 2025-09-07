Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага 6 сентября арестовали по делу о мошенничестве в составе преступной группы. В ее состав также входили несколько бывших полицейских.

ТАСС собрал основное о деле.

О преступной группе

Следователи выдвинули версию, что преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года.

Лидер группы находил людей, которые занимаются криптовалютой и владеют крупными финансовыми средствами.

Четинбаг, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и рассказывал другим участникам о месте их нахождения.

Члены преступной группы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали проведением оперативных мероприятий за якобы совершенные преступления, в числе которых за содействие террористической деятельности.

После этого обвиняемые вымогали деньги и под давлением отнимали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу.

О потерпевших

Потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.

Один из них опасается за свою жизнь и "просит избрать в отношении Четинбага и иных фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, так как боится оказания на него давления".

Расследование