Чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага 6 сентября арестовали по делу о мошенничестве в составе преступной группы. В ее состав также входили несколько бывших полицейских.
ТАСС собрал основное о деле.
О преступной группе
- Следователи выдвинули версию, что преступная группа была создана не позднее февраля 2025 года.
- Лидер группы находил людей, которые занимаются криптовалютой и владеют крупными финансовыми средствами.
- Четинбаг, пользуясь хорошим знакомством с потерпевшими, назначал им встречи, проверял обстановку и рассказывал другим участникам о месте их нахождения.
- Члены преступной группы, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, угрожали проведением оперативных мероприятий за якобы совершенные преступления, в числе которых за содействие террористической деятельности.
- После этого обвиняемые вымогали деньги и под давлением отнимали у потерпевших телефоны, проверяли их банковские счета на биржах и требовали немедленного перевода цифровых активов в обмен на свободу.
О потерпевших
- Потерпевшим был причинен материальный ущерб на сумму более 4 млн рублей.
- Один из них опасается за свою жизнь и "просит избрать в отношении Четинбага и иных фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, так как боится оказания на него давления".
Расследование
- Четинбаг до ареста пытался скрыться от органов следствия и был задержан вместе с сообщниками в результате разыскных мероприятий. СК РФ предъявил обвинение чемпиону мира по тхэквондо по четырем эпизодам.
- Другим участникам банды предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пп. "а", "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
- Их всех заключили под стражу. Еще одного фигуранта объявили в розыск.