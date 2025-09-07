Потерпевший направил соответствующее ходатайство, сказано в материалах дела

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Потерпевший, который дал показания против чемпиона мира по тхэквондо Эмина Четинбага и его сообщников, опасается за свою жизнь. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Помимо прочего необходимо учесть ходатайство, поступившее от потерпевшего, который опасается за свою жизнь и здоровье, и просит избрать в отношении Четинбага и иных фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, так как боится оказания на него давления в связи с тем, что он дает уличающие показания", - сказано в материалах дела.

Четинбагу предъявлены обвинения по четырем эпизодам.