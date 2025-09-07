Эмин Четинбаг обвиняется в особо крупном мошенничестве

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Обвиняемый в особо крупном мошенничестве чемпион мира по тхэквондо Эмин Четинбаг до ареста пытался скрыться от органов следствия и был задержан вместе с сообщниками в результате разыскных мероприятий. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Вышегуров З.М., Мамаев К.И., Четинбаг Э.Э. будучи осведомленными об осуществлении в отношении них уголовного преследования по факту совершения ими преступлений от органов предварительного расследования скрылись. Четинбаг Э.Э. был объявлен в федеральный розыск. 28 августа в 11:20 он был задержан", - сказано в одном из документов, имеющихся в деле. В нем отмечается, что следователь по делу опасается, что Четинбаг скроется за пределами РФ, а потому и направил в суд ходатайство о его аресте.

В материалах дела также сказано, что Четинбагу предъявлены обвинения по четырем эпизодам. Потерпевший, который дал на него показания, опасается за свою жизнь. Все эти обстоятельства и стали причиной решения суда об аресте спортсмена.