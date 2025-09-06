Эта передача стала возможной благодаря вмешательству лиц наивысшего политического уровня данных стран, утверждает украинское издание "Зеркало недели"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. ОАЭ передали депутата Верховной рады от запрещенной Киевом партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) Федора Христенко Службе безопасности Украины (СБУ) без официальной экстрадиции, по политической договоренности. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Ранее в субботу СБУ сообщила, что депутат был задержан и арестован на Украине. По данным источников издания, Христенко якобы должен дать показания против содержащегося в СИЗО СБУ руководителя межрегионального управления детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Руслана Магомедрасулова.

Отмечается, что случаи такой передачи без экстрадиции крайне редки. Эта передача стала возможной благодаря вмешательству лиц наивысшего политического уровня данных стран, утверждают источники. Над возвращением Христенко работал секретарь Совбеза Украины Рустем Умеров по поручению Владимира Зеленского.

Также источники рассказали, что за Христенко ездил заместитель главы СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад, после чего депутат "добровольно" решил вернуться на Украину.

20 августа экс-парламентарий Игорь Мосийчук (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что Христенко задержали в Объединенных Арабских Эмиратах и собираются экстрадировать на Украину.

13 августа Христенко был объявлен в розыск на Украине. Сам депутат покинул страну в начале 2022 года, жил в Польше, позже переехал в ОАЭ. 21 июля СБУ после масштабных обысков у детективов НАБУ заочно предъявила Христенко обвинения. По версии СБУ, Христенко "имел значительное влияние на деятельность НАБУ" и якобы являлся агентом ФСБ. В ведомстве утверждали, что депутат находится "в тесных отношениях с частью руководителей" НАБУ и "продолжает осуществлять влияние на бюро", несмотря на то что давно выехал с Украины.