Подростку позвонил неизвестный, начал запугивать и угрожать, убеждая перевести деньги

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 млн рублей перевела мошенникам 13-летняя москвичка со счетов бабушки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Девочке позвонил неизвестный и, представляясь сотрудником правоохранительных органов, оказывая психологическое давление, запугивая нарушением закона и угрожая проблемами с налоговой инспекцией, убедил ее осуществить переводы денежных средств со счета бабушки на счета, подконтрольные аферистам, якобы в целях декларирования. Напуганная девочка, не сказала ничего взрослым и выполнила все указания звонивших", - говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве отметили, что, воспользовавшись телефоном бабушки, девочка перевела с ее счета двумя транзакциями сначала 750 тыс. рублей, а затем еще 200 тыс. рублей. "Впоследствии со счета бабушки в другом банке мошенники списали еще 280 тыс. рублей. Общий ущерб превысил 1,2 млн рублей. Установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению мошенничества, на контроле в Тимирязевской межрайонной прокуратуре", - сказали в пресс-службе.

В столичной прокуратуре убедительно просят объяснить детям, что взрослым необходимо сообщать обо всех подозрительных звонках и просьбах, поступивших от незнакомцев, в том числе финансового характера.