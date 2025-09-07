На Камчатке жители почувствовали землетрясение силой до 3 баллов

Речь идет о поселке Паужетка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Ощущаемое землетрясение зафиксировано на Камчатке, жители поселка Паужетка почувствовали толчки силой до 3 баллов, сообщили ТАСС в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"По инструментальным данным, в Паужетке подземные толчки ощущались силой до 3 баллов", - рассказали в учреждении.

Согласно информации специалистов сейсмостанции "Южно-Сахалинск", также землетрясение могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске, расположенном на острове Парамушир в Сахалинской области.

Ранее сообщалось о землетрясении 5,5 в 271 км от Петропавловска-Камчатского. Поселок Паужетка находится на юге Камчатки, в нем проживает около 80 человек.