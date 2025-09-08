Во второй партии пострадавшему от землетрясения населению отправили палатки и одеяла, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил в Афганистан свыше 20 тонн гуманитарной помощи во второй партии. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Самолет Ил-76 МЧС России доставил в Исламский Эмират Афганистан более 20 тонн гуманитарного груза. Пострадавшему от разрушительного землетрясения населению переданы палатки и одеяла", - говорится в сообщении.

Первые 20 тонн гуманитарной помощи из РФ прибыли в Афганистан 5 сентября.

31 августа в горах Гиндукуш было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2. Оно произошло в 27 км к юго-западу от города Асадабад на востоке Афганистана. Мощные подземные толчки разрушили целые деревни. Число погибших превысило 2,2 тыс., около 3,6 тыс. афганцев пострадали. 2 сентября в горах Гиндукуш произошло очередное землетрясение магнитудой 5,5.