Само оружие принадлежит отцу нападавшего и было куплено около 10 лет назад, сообщил губернатор провинции Сулейман Эльбан

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Подросток, расстрелявший полицейских в Измире, не имел приводов в полицию и судимостей, стрелял из оружия, принадлежащего его отцу. Об этом журналистам сообщил губернатор провинции Измир Сулейман Эльбан.

"Нападение было совершено лицом, ранее не судимым, в возрасте 16 лет. Нет никаких записей о его приводах в полицию, заявлений на него, ориентировок или протоколов дачи показаний с его именем. Первый выстрел был произведен по караульному помещению. К сожалению, в результате первого выстрела сразу был убит полицейский. Позже, во время задержания, в перестрелке также погиб начальник полиции", - сообщил губернатор.

Нападавший, по его словам, "был задержан и в настоящее время с ранениями находится на лечении в государственной больнице".

Эльбан добавил, что на месте происшествия найдено большое количество стреляных гильз и патронов от ружья, которое использовал нападавший. Само оружие, как сообщил губернатор, "принадлежит отцу нападавшего, и было куплено около 10 лет назад".

О мотивах преступника на данный момент информации еще нет. Ведется следствие.

В понедельник утром подросток с ружьем подошел к полицейскому участку в Измирском районе Балчова и открыл огонь. На лице нападавшего была надета черная балаклава. Телеканал TRT публикует кадры задержания преступника. На них видно нападавшего, получившего ранения и лежащего на тротуаре за припаркованными машинами. Рядом с ним находилось ружье, которое один из сотрудников полиции ногой отбросил от нападавшего.