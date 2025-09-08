В Энергодаре произошел массовый налет дронов ВСУ

Сбито три БПЛА, два - подавлено системой РЭБ, сообщил мэр города Максим Пухов

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Массовый налет беспилотников Вооруженных сил Украины фиксируют в Энергодаре.

Об этом заявил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Сегодня враг запустил много БПЛА по Энергодару. На текущий момент уже сбито 3 дрона, 2 - подавлено системой РЭБ. Налет продолжается. Находиться на открытой местности небезопасно", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Мэр призвал жителей воздержаться от прогулок, посещения магазинов и автозаправок.

ВСУ последние несколько месяцев практически ежедневно атакуют инфраструктуру города Энергодара и ЗАЭС. 6 сентября украинская армия дронами ударила по учебно-тренировочному центру Запорожской АЭС. В этот же день противник нанес удар по бригаде электриков в Энергодаре. 5 сентября один человек был тяжело ранен в результате украинского артобстрела.