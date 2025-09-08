Максим Сурма, вооруженный стрелковым оружием с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, применял их против мирных жителей, а также использовал при обстреле объектов гражданской инфраструктуры

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении еще одного военнослужащего ВСУ, участвовавшего в терактах в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным военным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении солдата Максима Сурмы, проходящего военную службу в должности стрелка в воинской части А-7400, входящей в состав 425-го отдельного штурмового полка 115-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины. Он подозревается в совершении террористических актов на территории Курской области", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что с августа 2024 года по февраль этого года Сурма совместно с военнослужащими различных подразделений вооруженных формирований Украины незаконно пересекал государственную границу и неоднократно вторгался на территорию России. В этот период Сурма, вооруженный стрелковым оружием с боеприпасами к нему, а также ручными гранатами, применял их против мирных жителей, а также использовал при обстреле объектов гражданской инфраструктуры Суджанского района Курской области.

В результате боевых действий Сурма был задержан военнослужащими ВС РФ вблизи села Николаево-Дарьино Суджанского района Курской области и передан следственным органам. "В ходе допроса подозреваемый признал свою вину в инкриминируемых ему деяниях и раскаялся в содеянном. Военные следователи проводят комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств произошедшего. Также устанавливаются командиры вооруженных формирований Украины, отдавшие преступные приказы. Их действиям будет дана соответствующая уголовно-правовая оценка", - заключили в СК.