Обстрелы города и окрестностей происходят ежедневно, сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Атак беспилотников Вооруженных сил Украины не зафиксировано в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина после информации о массовом налете дронов противника по Энергодару.

"В районе расположения ЗАЭС атак не зафиксировано. А обстрелы города и окрестностей ежедневные", - сказала Яшина.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил о массовом налете беспилотников ВСУ. По его словам, три дрона были сбиты, еще два подавлены системой РЭБ.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра и Каховского водохранилища в Запорожской области. В городе проживают сотрудники Запорожской АЭС и члены их семей. В 2022 году Энергодар перешел под контроль Российской Федерации, 30 сентября того же года в результате референдума он в составе Запорожской области вошел в состав РФ.