В Херсонской области при обстреле ВСУ жилого сектора ранен мирный житель

Пострадавший был госпитализирован

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате обстрела украинскими войсками жилого сектора в городе Алешки Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

"В 10:14 зафиксирован обстрел жилого сектора города Алешки со стороны ВСУ. Ранен мужчина 1947 года рождения. Погибших нет. Пострадавший госпитализирован в Алешковскую ЦРБ", - сказал Василенко.

По его словам, у пострадавшего минно-взрывная травма, контузия головного мозга, множественные осколочные ранения левого предплечья и правой голени.