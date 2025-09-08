В столкновениях пострадали более 400 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 сентября. /ТАСС/. Министр внутренних дел Непала Рамеш Лехак на заседании кабинета министров подал заявление об отставке премьер-министру республики Шарме Оли из-за гибели людей во время текущих протестов в стране. Об этом сообщило издание The Kathmandu Post со ссылкой на источник в правительстве.

По словам министра, присутствовавшего на заседании, "Лехак ушел в отставку по моральным соображениям после того, как в Катманду погибли 17 человек, еще двое - в Итахари, а более 400 получили ранения во время протестов поколения Z".

В понедельник у здания парламента в Катманду прошла акция протеста под названием "Революция поколения Z" с участием, по данным телеканала India Today, тысяч демонстрантов, которые выступили против объявленного на прошлой неделе решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров в стране, а также против коррупции. Протестующие прорвали заграждения и проникли в здание парламента. Произошли столкновения демонстрантов с полицейскими. По данным India Today, представители сил правопорядка применили водометы, слезоточивый газ, а также открыли огонь.

4 сентября правительство Непала ввело запрет на WhatsApp, а также Facebook и Instagram, (запрещены в России, принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие крупные социальные сети, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий страны в установленный срок. Это решение было принято в соответствии с директивой Верховного суда, предписывающей правительству обеспечить официальную регистрацию всех онлайн-платформ и социальных сетей, как отечественных, так и зарубежных до начала работы в Непале, чтобы обеспечить возможность мониторинга нежелательного контента. Доступ к платформам был заблокирован после того, как ни одна из них не подала заявку на регистрацию.