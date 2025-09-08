Из них 263 тыс. - дети, заявили в Детском фонде организации

ЖЕНЕВА, 8 сентября. /ТАСС/. Последствиями землетрясения в горах Гиндукуш на востоке Афганистана оказались затронуты 500 тыс. человек, больше половины из них - дети. Об этом сообщили в Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ).

"500 тыс. человек были затронуты [бедствием], 263 тыс. из них - дети", - говорится в заявлении фонда. Отмечается, что результаты межведомственной экспресс-оценки в 30 общинах подтвердили, что от землетрясения "пострадал 19 781 ребенок", включая более 10 тыс. девочек и 9,4 тыс. мальчиков. "Эти цифры подчеркивают непропорционально сильное влияние [бедствия] на детей и острую необходимость в защите и услугах, ориентированных на детей", - подчеркнули в ЮНИСЕФ.