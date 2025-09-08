ВСУ дроном атаковали коммунальщиков в Алешках Херсонской области

Глава Алешкинского округа Руслан Хоменко отметил, что никто не пострадал

ГЕНИЧЕСК, 8 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины использовали дрон для атаки коммунальщиков в Алешках Херсонской области, обошлось без жертв. Об этом сообщил ТАСС глава Алешкинского округа Руслан Хоменко.

"Дрон ВСУ опять атаковал грузовик коммунальщиков в Алешках. Как нам рассказали сотрудники предприятия, в понедельник, 8 сентября, утром машину чинили на базе после прокола шин осколками боеприпасов. БПЛА завис над работниками, те, заметив это, спрятались. Предполагают, что это была вражеская разведка. Потом резко прилетел ударный дрон прямо в кабину самосвала. Обошлось без жертв и раненых", - сказал он.

Хоменко отметил, что ранее этот грузовик подвергался атакам, но "мастерство водителя всякий раз уберегало технику и людей, находившихся в ней". "Он и резко уходил от столкновения с БПЛА, и уходил в сторону, хотя сделать такие маневры довольно сложно. Осколками секло кабину, шины", - добавил он.