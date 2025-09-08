Среди задержанных есть гражданин Ирана, сообщил телеканал A haber

АНКАРА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Турции задержали в общей сложности шесть человек в рамках расследования вооруженного нападения на полицейский участок в районе Балчова в этом городе. Как сообщает телеканал A haber, среди задержанных, помимо нападавшего и его родственников, - гражданин Ирана.

В ходе расследования было установлено, что 32-летний гражданин Ирана Халег Нурибороджерди контактировал с нападавшим. Иранец был задержан в Стамбуле в районе Эсеньюрт.

Отец 16-летнего стрелка дал показания. По его словам, его сын в последние годы начал демонстрировать радикальные взгляды. Он много времени проводил за компьютером и телефоном. Следствие изучило его аккаунты в соцсетях, где нападавший в публикациях цитировал бывшего главаря группировки ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ и признана террористической), а также распространял пропаганду этой террористической организации. По словам родителей, они неоднократно предупреждали сына, что обратятся в полицию, если он продолжит заниматься пропагандой экстремизма.

Нападение на полицейский участок произошло утром 8 сентября. 16-летний ученик местного лицея открыл огонь из помпового ружья отца по стражам порядка. Погибли начальник полиции и один из офицеров, еще двое силовиков получили ранения, один в тяжелом состоянии. Генпрокуратура Измира начала масштабное расследование. Приводов в полицию или судимостей у нападавшего не было.