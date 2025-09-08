Глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин отметил, что пострадавшего доставили в больницу

ЛУГАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Мирный житель был ранен, закрывая свою жену от атаки украинского дрона в Попасной ЛНР. Об этом сообщил глава городского округа Первомайск ЛНР Сергей Колягин.

"Сегодня, несколько часов назад, ВФУ ( вооруженные формирования Украины - прим. ТАСС) в очередной раз совершили подлый удар БПЛА по мирным жителям - на этот раз целью стал выездной магазин - автолавка, который развозит продукты и товары первой необходимости по отдаленным районам нашего округа, в данном случае в городе Попасная. В результате удара пострадал индивидуальный предприниматель, который принял основной удар на себя, успев прикрыть находившуюся рядом супругу", - написал он в своем Telegram-канале.

По словам Колягина, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение.