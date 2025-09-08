В Белгородской области из-за атаки дрона пострадал мужчина

Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение предплечья

БЕЛГОРОД, 8 сентября. /ТАСС/. Ранение предплечья и минно-взрывную травму получил сотрудник предприятия, атакованного дроном ВСУ в Новой Таволжанке Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Уточненная информация о последствиях удара дрона по стоянке предприятия в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. Самостоятельно в городскую больницу №2 г. Белгорода обратился сотрудник предприятия. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение предплечья. После оказания необходимой помощи он отпущен на амбулаторное лечение", - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что из-за удара дрона по стоянке предприятия повреждены трактор и грузовой автомобиль.