На юго-западе Москвы ликвидировали пожар в жилой пятиэтажке

Причину возгорания установят дознаватели МЧС России

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МЧС потушили пожар в жилой пятиэтажке на юго-западе Москвы, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью потушен. Причину возгорания установят дознаватели МЧС России", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в пятиэтажном жилом доме на Болотниковской улице, площадь пожара составила 65 кв. м. Огнем были повреждены две квартиры на 4-м и балкон на 5-м этаже. В результате пострадали три человека, в том числе ребенок. Все пострадавшие госпитализированы.

Из двух подъездов дома эвакуированы 48 жильцов, для них организован пункт временного размещения на базе школы.