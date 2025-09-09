Средства выплатят из благотворительного фонда, сообщил мэр города Андрей Прошунин

СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Власти выплатят семье погибшего в результате ночной атаки БПЛА на курорт уроженца Липецка 500 тыс. рублей из благотворительного фонда. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатим 500 тыс. рублей из средств благотворительного фонда", - написал глава города в Telegram-канале.

Прошунин отметил, что необходимую помощь также получат жители поврежденных из-за атаки домов, порядок оказания поддержки уже проработан. По данным главы Сочи, осколками БПЛА посечены фасады семи домов и несколько автомобилей. "Здесь мы уже приступили к ликвидации последствий", - добавил мэр.

В ночь на вторник в Сочи и на федеральной территории Сириус была объявлена угроза атаки беспилотников, работа сочинского аэропорта в этот период была ограничена. Как сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате ночной атаки ВСУ осколки беспилотника попали в машину в Адлерском районе Сочи, погиб водитель.