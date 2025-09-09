СОЧИ, 9 сентября. /ТАСС/. Мемориал ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому был поврежден в результате ночной атаки БПЛА на Сочи.
Власти его восстановят, сообщил мэр курорта Андрей Прошунин.
"Обломками вражеского БПЛА поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Александровичу Троепольскому - летчику, героически защищавшему небо нашей страны", - написал Прошунин в Telegram-канале.
Он уточнил, что мемориал будет восстановлен.