Он получил тяжелые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Мужчина, получивший тяжелые ранения 17 августа в результате атаки на автомобиль с помощью украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в селе Никитское Белгородской области, умер в больнице. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня утром стало известно, что в больнице скончался мужчина, который получил тяжелые ранения от удара дрона по автомобилю в селе Никитское 17 августа. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего", - написал он.

17 августа губернатор сообщал, что в селе Никитское Борисовского района от удара дрона по автомобилю был ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой, а также множественными осколочными ранениями бригада скорой помощи доставила в городскую больницу №2 Белгорода.