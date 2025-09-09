При попытке зайти на сайт газеты открывается страница с ошибкой доступа

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 сентября. /ТАСС/. Участники акций протеста в Непале напали на здание медиахолдинга Kantipur Publications, которому принадлежит газета The Kathmandu Post, в результате чего ее серверы перестали работать.

"Сегодня здание Kantipur подверглось нападению и было подожжено. В результате наши серверы не работают, поэтому мы публикуем все наши сообщения и обновления на наших платформах в социальных сетях", - сообщило издание на своей странице в соцсети X.

Сейчас при попытке зайти на сайт газеты открывается страница с ошибкой доступа, убедился корреспондент ТАСС.

Правительство Непала 4 сентября ввело ограничения на работу ряда мессенджеров и соцсетей, которые не были зарегистрированы в министерстве связи и информационных технологий в установленный срок. 8 сентября в Катманду и ряде других крупных городов Непала начались массовые акции с участием тысяч демонстрантов, выступивших против мер правительства. В столицу для обеспечения порядка были направлены военные, введен неограниченный комендантский час. В ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. 9 сентября на фоне протестов власти сняли запрет на работу соцсетей. В тот же день премьер-министр Непала Шарма Оли подал в отставку.