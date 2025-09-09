В Калининграде завели дело после обнаружения обезглавленного тела

Будут проведены дополнительные экспертизы и допрос свидетелей

КАЛИНИНГРАД, 9 сентября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти директора компании по добыче калийно-магниевых солей, чье обезглавленное тело было обнаружено в Калининградской области, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Уголовное дело возбуждено по факту смерти для установления всех обстоятельств и причин произошедшего. Будут проведены дополнительные экспертизы, допрошены свидетели", - сказала представитель ведомства.

Накануне сообщалось, что обезглавленное тело гендиректора добывающей компании нашли под мостом в районе поселка Солнечное в Гурьевском районе.

В правоохранительных органах сообщили корреспонденту ТАСС, что по одной из версий мужчина покончил жизнь самоубийством.