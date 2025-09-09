Еще несколько его коллег получили ранения

ДОХА, 9 сентября. /ТАСС/. Один сотрудник сил безопасности Катара погиб в результате израильского удара по Дохе, несколько его коллег получили ранения. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел страны.

"По предварительным данным, в результате нападения погиб капрал Бадер Саад Мухаммед аль-Хумейди ад-Дусари, военнослужащий Сил внутренней безопасности. Он выполнял служебные обязанности на объекте, который подвергся атаке. Кроме того, несколько сотрудников службы безопасности получили ранения", - указано в заявлении ведомства.