В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза силой до пяти баллов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 сентября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали 11 сейсмособытий.

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло 11 афтершоков магнитудой до 5,3. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза силой до пяти баллов", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. Общее количеством афтершоков за прошедшую неделю на Камчатке выросло в полтора раза.