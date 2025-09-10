Площадь возгорания составила более 9 тыс. га

ЯКУТСК, 10 сентября. /ТАСС/. Возгорания действуют в лесах Якутии на площади более 9 тыс. га. К тушению огня привлечены почти 150 специалистов, сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"На начало суток действуют 12 лесных пожаров на площади 9 115,5 га на территориях Вилюйского, Верхоянского, Кобяйского, Олекминского, Оленекского, Среднеколымского и Томпонского районов, из них локализован один пожар на площади 9,5 га на территории Вилюйского района. На тушение пожаров привлечены 149 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на авиапатрулирование запланировано 14 самолетов, на тушение - один вертолет Ми-8.

"За прошедшие сутки ликвидирован один лесной пожар с общей площадью, пройденной огнем, 1 200 га на территории Жиганского района. Новых лесных пожаров не обнаружено", - отметили в министерстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. Общая площадь лесов составляет 256,1 млн га (83,4% территории). С 1 мая в республике официально объявлен пожароопасный сезон. В Якутии установлен особый противопожарный режим.