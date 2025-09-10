Аэропорты Варшавы и Жешува закрыты из-за вторжения в воздушное пространство Польши неизвестных объектов

ВАШИНГТОН, 10 сентября. /ТАСС/. Аэропорты в городах Варшава и Жешув закрыты из-за вторжения неизвестных объектов в воздушное пространство Польши. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

"Проводится операция, направленная на выявление и обезвреживание этих объектов", - заявили в свою очередь агентству в министерстве обороны республики.

По данным FAA, Польша закрыла четыре воздушные гавани, в том числе варшавский аэропорт имени Фридерика Шопена, а также международный аэропорт Жешув-Ясёнка.